Sharon Stone: Nach dem Schlaganfall verlor sie 18 Millionen Dollar

Mit dem Erotikthriller «Basic Instinct» gelang der US–Schauspielerin Sharon Stone (66) im Jahr 1992 der Durchbruch in der Filmbranche. Über Nacht wurde sie zu einem der grossen Stars Hollywood – bis zu ihrem schweren Schlaganfall 2001. In einem am 9. Juli veröffentlichten Interview spricht die 66–Jährige mit dem «Hollywood Reporter» über die Zeit nach dem Schlaganfall und wie sich ihr Leben verändert hat. Auch in finanzieller Hinsicht: Stone habe 18 Millionen Dollar an Ersparnissen verloren.