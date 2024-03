Sharon Stone: «Sliver»-Produzent forderte Sex mit William Baldwin

«Wenn ich mit Billy Baldwin schlafe, würde seine Leistung besser werden»

Es kommt zum Krisentreffen zwischen ihr und Produzent Robert Evans: «Er rennt in seinem Büro mit Sonnenbrille herum und erklärt mir, dass er mit Ava Gardner geschlafen hat und ich mit Billy Baldwin schlafen sollte. Denn wenn ich mit Billy Baldwin schlafe, würde Billy Baldwins Leistung besser werden», erinnert sich Stone an ihr Gespräch mit Evans. «Und wir brauchten Billy, um besser in dem Film zu werden, denn das war das Problem. Wenn ich mit Billy schlafen könnte, dann hätten wir eine gute Chemie auf der Leinwand, und wenn ich einfach Sex mit ihm hätte, dann würde das den Film retten», so Stone in der neuesten Folge des «The Louis Theroux Podcast». Erstaunlich: Stone gibt sich selbst eine Teilschuld an der verfahrenen Situation: «Das eigentliche Problem im Film war ich, weil ich so verklemmt war und nicht wie eine richtige Schauspielerin, die einfach mit ihm Sex haben und die Dinge wieder in Ordnung bringen konnte. Das wirkliche Problem war, dass ich so verklemmt war.»