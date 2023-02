Sharon Stone trauert um ihren jüngeren Bruder Patrick

«Er ist zu unserem süssen River gegangen»

Patricks Frau trauert laut «People»-Magazin ebenfalls in den sozialen Medien. Dort soll sie erzählt haben, dass er in den frühen Morgenstunden gestorben ist. «Mein Herz fühlt sich an, als wäre es aus meiner Brust gerissen worden. Patrick ist heute Morgen gegen 3:30 Uhr zu unserem süssen River gegangen», schrieb sie dem Bericht zufolge. «Ich weiss nicht, was ich noch sagen soll, er war meine Welt.»