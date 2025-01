Sharon Stone: TV-Sendung enthüllt Abstammung von Karl dem Grossen

Stone bricht in Tränen aus

Doch damit nicht genug: «Sharons Stammbaum trieft vor Geschichte», stellte der Moderator fest. «Ihr Urgrossvater dritten Grades wanderte von England nach Pennsylvania aus. Er wurde Bergarbeiter und kämpfte während des amerikanischen Bürgerkriegs in mehreren grossen Schlachten auf der Seite der Union.» Als Stone davon erfuhr, brach sie in Tränen aus. Und Stones Stammbaum enthält einen weiteren prominenten Namen, der die Schauspielerin abermals in Staunen versetzte: Sie stammt väterlicherseits sogar von zwei Königen ab. Ihr Urgrossvater 31. Grades war Hugh Capet. Der Nachfolger Karls des Grossen aus dem 10. Jahrhundert machte Paris einst zum Zentrum der Macht in Frankreich.