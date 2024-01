Sharon Stone über Horrorerlebnisse und Erfüllendes beim Online-Dating

Neues Jahr, neue Liebe

Auf das neue Jahr setzt Sharon Stone grosse Hoffnungen: «Dies ist das Jahr, in dem ich mich verlieben will – zu 100 Prozent», sagt sie. Eine lange Liste von Qualifikationen müsse ihr künftiger Partner nicht erfüllen. Sie suche auch nicht. «Ich habe nie gesucht. Denn ich glaube nicht, dass es so klappt.» Ein anderes Szenario erscheint der Schauspielerin realistischer: «Du stehst irgendwo, jemand kommt auf dich zu und spricht dich an... und ehe man sich versieht, sind zwei Jahre vergangen.»