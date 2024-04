Sharon Stone: Vermeintliches Unfallopfer fordert 35.000 US-Dollar

Gerichtsdokumenten zufolge ereignete sich der Vorfall am 30. Juni 2023 in Richtung Süden an der Ausfahrt der US–Autobahn Route 101 an der Coldwater Canyon Avenue in Los Angeles. Das Unfallopfer behauptet, Stone habe zu diesem Zeitpunkt «fahrlässig ein Fahrzeug besessen, bedient, gefahren, verwaltet und gewartet» und ihr eigenes Auto angefahren, wodurch sie «Personen– und Sachschäden» erlitten habe. In den Dokumenten wird ausgeführt, dass die Schauspielerin gegen mindestens drei kalifornische Verkehrsvorschriften verstossen habe – zu schnelles Fahren, unsicheres Abbiegen und unsicherer Spurwechsel.