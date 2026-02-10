Sharon Stone vor Wiener Opernball: «Habe mit meinem Sohn Walzer geübt»

Die Schauspielerin trug einen flauschigen Anzug im braun–schwarzen Animal–Print und kombinierte dazu eine schwarze Sonnenbrille und einen schwarzen Schal. Wie «oe24» berichtet, erklärte Stone zu ihrem Opernball–Outfit: «Valentino hat mir einen Rock gemacht, der Klimt–Elemente hat, diesen werde ich tragen.» Auf ihren Auftritt hat sich die Hollywoodschauspielerin auch vorbereitet. «Ich habe mit meinem Sohn Walzer tanzen geübt», sagte sie gemäss «heute.at». Sohn Laird (20) soll sie wohl auch auf den Ball begleiten.