Shawn Mendes geht mit Kommentar zu Bad Bunnys Unterhosen-Werbung viral

Die von Starfotograf Mario Sorrenti in Puerto Rico geschossenen Kampagnenbilder sorgen aber bereits seit der Veröffentlichung am 18. März für Aufruhr im Internet. So wurden die Bilder auf Bad Bunnys eigenem Instagram–Account bereits mehr als vier Millionen Mal geliket, knapp 100.000 Mal kommentiert und mehr als 600.000 Mal geteilt.