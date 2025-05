Shawn Mendes spielt einzige deutsche Festivalshow in München

Grossartige Neuigkeiten für alle deutschen Fans von Shawn Mendes (26): Wie der Veranstalter am Donnerstag (15. Mai) bekannt gegeben hat, wird der kanadische Sänger und Songwriter dieses Jahr auf dem Superbloom Festival in München auftreten. Mendes spielt als finaler Headliner des Musik–Events am Sonntag, dem 31. August, seine einzige Festivalshow in Deutschland.