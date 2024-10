Shawn Mendes verschiebt Album-Veröffentlichung

Bis zur Veröffentlichung seines Albums können ihn seine Fans immerhin live auf der Bühne sehen. Am 14. Oktober wird er in Nashville ein Konzert geben. Im Oktober folgen zudem Auftritte in New York City, Los Angeles, Seattle und Morrison. Am 13. November wird der Sänger ins Tempodrom nach Berlin kommen. Danach geht es weiter nach Mexiko und Kanada. Für 2025 sind bereits Auftritte in Indien, Argentinien oder Chile angekündigt.