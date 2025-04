«Shazam!»-Star Zachary Levi ist erstmals Papa geworden

Zachary Levi ist seit Jahren im Filmgeschäft: Nachdem er 2007 mit der Hauptrolle in der NBC–Serie «Chuck» (2007–2012) seinen Durchbruch feierte, folgten weitere Projekte wie «Thor: The Dark World» (2013) und «Thor: Ragnarok» (2017) sowie «Shazam!»(2019). Seine Freundin Maggie Keating nahm 2018 an der Show «America's Next Top Model» (2003–2018) teil und belegte dort den 15. Platz. Seither ist sie als Model, Fotografin und Content Creatorin tätig.