«Shazam!»-Star Zachary Levi wird zum ersten Mal Vater

Zachary Levi ist seit Jahren im Filmgeschäft

Seinen Durchbruch feierte Zachary Levi 2007 mit der Hauptrolle in der NBC–Serie «Chuck». In den darauffolgenden Jahren stand er unter anderem für Projekt wie «Thor: The Dark World» (2013) und «Thor: Ragnarok» (2017) sowie «Shazam!»(2019) vor der Kamera. 2010 lieh er zudem in der Originalfassung von Disneys Animationsfilm «Rapunzel – Neu verföhnt» der Figur Flynn Rider seine Stimme. Das Duett «I See the Light» mit Mandy Moore (40) war sogar für einen Oscar nominiert.