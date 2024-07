Shelley Duvall ist tot: «Shining»-Star wurde 75 Jahre alt

Doch auch über den Altman–Kosmos hinaus war Duvall in den 1970 Jahren als Schauspielerin erfolgreich. Unvergessen bleibt etwa ihr Kurzauftritt in Woody Allens (88) Komödie «Der Stadtneurotiker». Ihre wohl bekannteste Rolle spielte sie jedoch im Jahr 1980 in der Stephen–King–Adaption «Shining» von Meisterregisseur Kubrick. Der Horrorfilm, in dem Duvalls Figur von ihrem Film–Ehemann Jack Torrance (Jack Nicholson, 87) gepeinigt wird, landet in Abstimmungen zu den besten Horrorfilmen aller Zeiten regelmässig auf den vordersten Plätzen. Mit ihren expressiven, grossen Augen, die den ganzen Terror der Geschichte ausdrücken konnten, passte Duvall perfekt ins gehobene Horror–Genre.