Shia LaBeouf festgenommen: Ihm wird Körperverletzung vorgeworfen

Das US–Promi–Portal «TMZ» veröffentlicht unterdessen mehrere Videoclips. Einer soll LaBeouf in einem Krankenwagen zeigen, in einem anderen ist er im Gespräch mit mehreren Personen und mit Sanitätern zu sehen. In einem weiteren Clip liegt der Schauspieler auf dem Boden und versucht aufzustehen. Er wird von einem Mann geschlagen und aggressiv darauf hingewiesen, dass er nicht aufstehen solle. Ein anderer schreit, LaBeouf solle sich «verdammt noch mal beruhigen». Zwei Personen halten ihn fest, während sie offenbar auf die Einsatzkräfte warten.