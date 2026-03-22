Shia LaBeouf schockt mit neuem Ausraster in Rom

In weiteren Aufnahmen sieht man den Schauspieler auf dem Bürgersteig auf– und abgehen und erneut schreien, wobei unklar bleibt, wen oder was er anschreit. Zuvor sorgte der 39–Jährige bereits mit einer Szene in der Lobby eines römischen Hotels für Aufsehen. Dort bat er eine Fremde um Feuer, während er nur mit einer Boxershorts bekleidet war. Eine Person wandte sich irritiert ab, während ein Hotelconcierge sich über die Seite des Empfangstresens beugte und das Geschehen aufmerksam beobachtete.