Shia LaBeouf: War es nicht nur eine einfache Schlägerei?

Der Vorfall hatte sich demzufolge kurz nach Mitternacht in der Nacht auf den 17. Februar ereignet. Dem Schauspieler werden der Polizei zufolge laut «Rolling Stone» zwei Fälle von Körperverletzung vorgeworfen. Ein mutmassliches Opfer habe ausgesagt, von LaBeouf mehrfach mit der geschlossenen Faust geschlagen worden zu sein. Nachdem der 39–Jährige kurzzeitig verschwunden und wieder aufgetaucht war, habe er dieselbe Person noch einmal angegriffen. Auch einer zweiten Person habe LaBeouf auf die Nase geschlagen. LaBeouf war festgenommen, kurz darauf aber wieder entlassen worden und muss laut US–Berichten am 19. März erneut vor Gericht erscheinen.