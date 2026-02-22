Shia LaBeouf zeigt sich vertraut mit unbekannter Frau in Bar

Die Schlägerei fällt in eine für LaBeouf schwierige Zeit: Kurz nach dem Vorfall wurde bekannt, dass er und Mia Goth bereits seit einem Jahr getrennt sein sollen. «Ihre Beziehung war schon immer kompliziert. Sie haben sich nicht gut verstanden und hatten im vergangenen Jahr viel Drama», sagte eine Quelle dem «People»–Magazin. Auf Goths Wunsch hin soll LaBeouf aus dem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles ausgezogen sein. Nun soll er in New Orleans leben.