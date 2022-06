Shiloh Jolie-Pitt: Tanzvideo wird erneut zum viralen Internet-Hit

Lässig in schwarzer Jogginghose, XXL-Beatles-T-Shirt und Vans gekleidet, legt Shiloh darin ein paar beeindruckende Tanzbewegungen hin. Während im Hintergrund zwei weitere Tänzerinnen performen, steht die 16-Jährige während ihres Auftritts stets im Vordergrund und sucht selbstbewusst den Blick zur Kamera. Strebt das sonst so schüchterne Mädchen eine Karriere als Profitänzerin an?