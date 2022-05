Shira Haas: «Unorthodox»-Star spielt Hauptrolle in Musikdrama «Ethel»

Shira Haas sammelte bereits Erfahrung mit starken Frauenrollen

Für Haas ist das nicht die erste Rolle, in der sie eine starke Frauenrolle einnimmt. Die israelische Schauspielerin wurde durch die Netflix-Miniserie «Unorthodox» bekannt, die 2020 für insgesamt acht Emmys nominiert wurde. In der Rolle spielt sie eine junge Frau aus Brooklyn, die in einer chassidischen Religionsgemeinschaft aufwächst und sich von den strengen Regeln der Gemeinde losreisst, um in Berlin ein neues Leben zu beginnen. In einem Interview mit dem Vogue-Magazin sagte sie über die Rolle: «Es ist eine grossartige Herausforderung für eine Schauspielerin, all diese Dinge zum Ausdruck zu bringen. So starke weibliche Hauptrollen zu finden, ist immer noch selten.»