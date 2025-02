Shirin David erklimmt mit «Schlau aber blond» die Spitze der Charts

In den Deutschen Single–Charts kommt langsam aber sicher Faschingsstimmung auf. Der Party–Hit «Wackelkontakt» von Oimara (33) liegt hier an der Spitze, gefolgt von «Tau mich auf» von Rapper Zartmann und «APT» von Blackpink–Sängerin Rosé (28) und Bruno Mars (39). Die etablierten US–Künstler Kendrick Lamar mit «Not Like Us» und wiederum Bruno Mars mit seinem Duett «Die With A Smile» mit Lady Gaga (38) komplettieren die ersten fünf Plätze.