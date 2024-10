Das nächste «Bauch Beine Po»?

Shirin David legt nach: Neue Single «Rich Girl, It Girl» ist draussen

Shirin David hat mit «Bauch Beine Po» den Sommerhit des Jahres geliefert. Ihr neuer Song «Rich Girl, It Girl» will an diesen Erfolg offenbar anschliessen – nur diesmal mit Espresso Martini statt Iced Matcha Latte.