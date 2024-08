Shirin Davids Sommerhit «Bauch Beine Po» bleibt Nummer eins der Charts

Bei den Singles ist in dieser Woche generell Frauenpower angesagt. Ayliva bleibt zusammen mit ihrem Kollegen Apache 207 und «Wunder» nicht nur auf der Zwei. Sie kann zudem die Lieder «Nein!» (Platz 18), «Beifahrer» (Platz 25), «Traum» (Platz 54) und «Lieb mich» (Platz 91) platzieren. Die US–Sängerin Sabrina Carpenter ist ebenfalls dreimal vertreten – mit «Espresso» auf der Fünf, «Please Please Please» (Platz 35) und «Taste» (Platz 43). «Move» von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii sowie «I Like The Way You Kiss Me» von Artemas vervollständigen auf den Rängen drei und vier die Top Five.