Shirley Bassey: Diamant-Schmuck für Rekordsumme versteigert

Frühes Faible für Diamanten

Die Frau hat wahrlich Musik–Geschichte geschrieben. Mit insgesamt drei Titelsongs ist Shirley Bassey die einzige Künstlerin, die mehr als einen Bond–Titelsong beisteuern durfte. Für die in ärmlichen Verhältnissen in Wales aufgewachsene Bassey ging es mit den Bond–Titeln zu «Goldfinger», «Diamonds Are Forever» und «Moonraker» steil bergauf. Und schon als aufstrebende Sängerin entwickelte die Diva ein Faible für Schmuck und Diamanten. Die Aussage von «Diamonds Are Forever» komme ihren «damaligen und heutigen Gefühlen zu Diamanten sehr nahe», so die Sängerin. Auch deshalb habe sie 1971 der Interpretation des Songs zugestimmt.