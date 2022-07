Shirley Bassey: Für James Bond kehrt sie aus dem Ruhestand zurück

Dame Shirley Bassey wird mit 85 Jahren Headlinerin einer grossen Gala: Wie die Royal Albert Hall in London mitgeteilt hat, wird sie zum 60. Jubiläum der James-Bond-Filme in der Konzerthalle in London auftreten. 2020 hatte sich die Sängerin mit ihrem finalen Album «I Owe It All To You» in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Für 007 unterbricht sie ihre Rente nun.