«Shōgun»: Erste Details zur zweiten Staffel des Serien-Hits enthüllt

An der zehnteiligen Historienserie «Shōgun» des US–Kanals FX, die in Deutschland bei Disney+ verfügbar ist, kam 2024 kaum ein Serien–Fan vorbei. Nun gab der Streaminganbieter in einer Pressemitteilung erste Details zur zweiten Staffel preis, die allerdings auf eine noch recht lange Wartezeit bis zur Veröffentlichung hindeuten. So ist die Produktion der neuen Folgen für den Januar 2026 im kanadischen Vancouver vorgesehen.