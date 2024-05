Shootingstar Glen Powell: Eltern trollen ihn bei «Hit Man»-Premiere

Glen Powell hat aktuell zwei grosse Filme am Start. «Hit Man», unter der Regie von Richard Linklater (63, «Boyhood»), ist ab 7. Juni auf Netflix zu sehen, und ab 18. Juli wird er an der Seite von Daisy Edgar–Jones (25) in der Fortsetzung des Kult–Blockbuster «Twisters» in die Kinos locken.