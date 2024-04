«Shopaholic»-Autorin Sophie Kinsella hat bösartigen Hirntumor

Sophie Kinsella ist noch in Behandlung

Bis jetzt habe ihr jedoch die Kraft gefehlt, dies öffentlich mitzuteilen, so Kinsella. Konkret sei bei ihr ein Glioblastom, «eine Form von aggressivem Gehirnkrebs», diagnostiziert worden. Das habe die Familie erst einmal verarbeiten müssen. Sie sei bereits erfolgreich operiert worden, anschliessend musste sie sich noch einer Strahlen– und Chemotherapie unterziehen. Aktuell sei Kinsella noch in einer Klinik in London in Behandlung.