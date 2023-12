Shopping-App «Temu» führt Jahrescharts 2023 auf dem iPhone an

Im Vorjahr war noch die «CovPass»–App, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihre Impfzertifikate verwalten können, die am häufigsten auf Apples Smartphone heruntergeladene kostenlose Anwendung. Mittlerweile taucht die App aber gar nicht mehr in der Auflistung auf. Hinter dem neuen Spitzenreiter «Temu» landet jetzt der Suchmaschinenriese Google mit seiner offiziellen App auf Rang zwei, die Drei geht an den beliebten Messenger «WhatsApp». Auf Platz vier navigiert sich «Google Maps», auf der Fünf folgt die Social–Media–Plattform «Instagram». Die weiteren Plätze in der Top Ten belegen die Videobearbeitungs–App «CapCut», die Insta–Konkurrenz von «TikTok», der Bezahldienst «PayPal», die Videoplattform «YouTube» und der Musikstreamingdienst «Spotify».