«Shopping Queen»: Alle Fakten zur Jubiläumswoche

Die 2014 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Bestes Dokutainment» ausgezeichnete Sendung wurde laut dem Sender bereits in rund 65 Städten und in über 10.000 Geschäften gedreht. Dabei war sie auch schon in Österreich, der Schweiz, auf Mallorca, Ibiza, in Antalya, Rom, Pisa, Barcelona und Marseille zu Besuch. In Deutschland wurde am meisten in Berlin (50 Mal), Hamburg (48) und Köln (36) gedreht. 2.505 Kandidatinnen und Kandidaten haben bisher teilgenommen.