«Shopping Queen - Das Duell»: Neuer Ableger der Erfolgsshow bei RTL+

Die Welt von «Shopping Queen» wird schon in wenigen Tagen grösser. Ab dem 5. Mai präsentiert Modedesigner Guido Maria Kretschmer (59) beim Streamingdienst RTL+ täglich das neue Format «Shopping Queen – Das Duell», für das das Konzept des beliebten Styling–Doku–Formats leicht variiert wird. Nicht mehr fünf Teilnehmerinnen in einer Stadt kreieren hier im Laufe einer Woche ihren Look, sondern zwei Frauen, die sich schon vorher gut kennen, treten direkt gegeneinander an, wie aus einer Mitteilung von RTL hervorgeht.