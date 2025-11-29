«Shower Orange»: Der virale Selfcare-Trend für die kalte Jahreszeit

Orangen sind lecker, gesund und voller Vitamin C – besonders jetzt, wenn sie Saison haben. Doch wer schon einmal versucht hat, eine saftige Orange am Schreibtisch oder auf der Couch zu essen, weiss: Es kann ganz schön messy werden. Genau hier setzt der virale Trend «Shower Orange» an, der aktuell mal wieder auf TikTok für Begeisterung sorgt.
Warum eine Orange unter der Dusche essen?
Der Gedanke ist einfach: Wenn schon das Essen einer Orange klebrig und spritzig ist, warum nicht direkt unter die Dusche gehen? Die Idee erinnert an den beliebten 2000er–Jahre–Trend «Shower Beer», bei dem ein kleines Bier unter der Dusche genossen wurde – ein kurzer, ungestörter Moment für sich selbst.
Seinen Ursprung hat der Trend in einem Reddit–Post von 2017. Auf die Frage «Was ist etwas Ungewöhnliches, was jeder ausprobieren sollte?» antwortete ein User mit einer Anekdote aus dem Jahr 2005, als ihm jemand einen ungewöhnlichen Tipp gab: Eine Orange unter der Dusche zu essen sei das «Sinnlichste, Wildeste, Befreiendste», was ein Mensch machen kann.
Kurz darauf entstand sogar ein eigener Subreddit, auf dem mittlerweile Dutzende User ihre eigenen Shower–Orange–Erfahrungen teilen. Strenge Regeln gibt es dort: Erlaubt sind Orangen, Clementinen, Mandarinen und Blutorangen – Grapefruits hingegen sind verboten.
Gesund und aromatisch
Bei «Shower Orange» kommt der gesunde Bonus hinzu: Man kann die Orange ungestört essen, während der Saft einfach abläuft, und gleichzeitig den intensiven Duft der Zitrusfrucht auf der Haut und in der Luft geniessen. Das Ergebnis ist ein kleines aromatisches Selfcare–Ritual, das sofort gute Laune macht.
Neben dem Spassfaktor bringt die Orange auch einen echten Mehrwert für Körper und Geist. Sie liefert Vitamin C, stärkt das Immunsystem und macht gerade in der kalten Jahreszeit Sinn. Gleichzeitig sorgt ihr Duft für ein belebendes Dusch–Erlebnis: Frisch, zitrusartig und leicht süss – ein kleiner Wellness–Moment mitten im Alltag.