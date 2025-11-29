«Shower Orange»: Der virale Selfcare-Trend für die kalte Jahreszeit

Orangen sind lecker, gesund und voller Vitamin C – besonders jetzt, wenn sie Saison haben. Doch wer schon einmal versucht hat, eine saftige Orange am Schreibtisch oder auf der Couch zu essen, weiss: Es kann ganz schön messy werden. Genau hier setzt der virale Trend «Shower Orange» an, der aktuell mal wieder auf TikTok für Begeisterung sorgt.