Shows von Helene Fischer verschoben: Das müssen Kartenbesitzer wissen

Helene Fischer (38) hat sich bei den Proben für ihre «Rausch Live»-Tour eine Rippenfraktur zugezogen. Deshalb musste der Auftakt, der für den 21. März in Bremen geplant war, verschoben werden. Auch die Konzerte in Köln sind von der verletzungsbedingten Verschiebung betroffen. Der Veranstalter Live Nation hat allerdings bereits Nachholtermine angekündigt. Was Kartenbesitzer jetzt wissen müssen.