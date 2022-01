«Showtime of my Life - Stars gegen Krebs»: Das gibt es bald zu sehen

Wie der Sender ausserdem mitteilte, konnten Sila Sahin-Radlinger und Benjamin Köhler «an der Aufzeichnung des grossen Show-Finales von ‹Showtime of my Life - Stars gegen Krebs› leider nicht teilnehmen». Beide waren demnach trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankt und befanden sich zum Zeitpunkt der Aufzeichnung in Quarantäne: «Genau wie die beiden bedauern wir sehr, dass sie nach Wochen des harten Trainings nicht an der Performance teilnehmen konnten.» Inzwischen seien sie wieder genesen.