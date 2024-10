«Shrinking»: Comedy-Serie mit Harrison Ford erhält dritte Staffel

«Ich habe das grosse Glück, bei ‹Shrinking› mit SchauspielerInnen, AutorInnen und einer Crew zu arbeiten, die so talentiert sind, dass sie alle das Projekt zu etwas ganz Besonderem machen», erklärt Bill Lawrence in einem Statement. «Ein grosses Dankeschön an Apple TV+ und Warner Bros. für die tolle Partnerschaft und Unterstützung. Ich bin so dankbar, dass wir diese Serie auch weiterhin entwickeln können.» Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+, ergänzt: «Wir freuen uns unglaublich darauf, dem Publikum zu zeigen, wohin das Leben Jimmy, Paul, Liz, Gabby, Alice, Sean, Brian und Derek führt, wenn sie ihre bewegende, herzerwärmende und sehr lustige Reise in der dritten Staffel fortsetzen.»