«Sicherheitsbedenken»: Collien Fernandes berichtet von Morddrohungen

Collien Fernandes war nicht vor Ort, liess aber ein Statement verlesen. In diesem hiess es unter anderem: «Ich freue mich über jeden, der für dieses wichtige Thema auf die Strasse geht, um so für eine politische und gesellschaftliche Veränderung zu sorgen.» Die Inititative «Nur Ja heisst Ja!» hat unter anderem zusammen mit dem «Feminist Fight Club» und der Moderatorin das Statement bei Instagram geteilt. Dazu wurde geschrieben: «13.000 Menschen standen gestern in Solidarität mit allen Betroffenen sexualisierter und digitaler Gewalt vor dem Brandenburger Tor. Eine Bewegung ausgelöst von einer Frau, die mit unfassbarem Mut die schreckliche Gewalt, die ihr angetan wurde, öffentlich machte: Collien Fernandes.»