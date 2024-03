«Sidney Prescott kehrt zurück»: Neve Campbell feiert «Scream»-Comeback

Neve Campbell (50) hat bei Instagram höchstpersönlich ihre Rückkehr zum «Scream»–Franchise verkündet. «Ich bin so aufgeregt, diese Neuigkeiten mit euch zu teilen: Sidney Prescott kommt zurück», schreibt sie zu einem Foto, das das Script für den siebten Teil der Horror–Reihe zeigt, der noch ohne Namen auskommen muss. «Es war immer ein Riesenspass und eine Ehre, Sidney in den ‹Scream›–Filmen spielen zu dürfen», schwärmt Campbell in ihrem Posting weiter. «Meine Wertschätzung für diese Filme und für das, was sie für mich bedeutet haben, hat nie nachgelassen.»