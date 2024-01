Sie bleibt ihrem Pony treu: Zendaya wird in Paris erneut zum Hingucker

Die Haute Couture Fashion Week in Paris neigt sich dem Ende entgegen. US–Star Zendaya (27) besuchte am heutigen Donnerstag (25. Januar) zum krönenden Abschluss die Modenschau von Fendi und zog während ihres Auftritts einmal mehr alle Blicke und Kameras auf sich. Das dürfte sowohl an ihrer neuen Ponyfrisur als auch an dem burgunderroten Strickkleid mit verspieltem Off–Shoulder–Stil gelegen haben.