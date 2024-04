Sie folgt Diana und Kate: Grosse Ehre für Hannah Waddingham

Was Hannah Waddingham verschweigt: Es ist aber nicht immer die ganz grosse Welt, die Schiffe der Firma Princess Cruise taufen darf. So waren auch mal Gewinner der britischen Ausgabe von «Der Bachelor» dran oder Darsteller der Kitschserie «Love Boat». Schliesslich machte die US–Vorlage des deutschen «Traumschiffs» das Kreuzfahrtunternehmen erst so richtig bekannt.