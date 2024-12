Sie gewann Gold in Atlanta: Olympiasiegerin Ilke Wyludda ist gestorben

Ilke Wyludda, die 1969 in Leipzig geboren wurde, trat zunächst für die DDR und später für die Bundesrepublik Deutschland an und gehörte von den 1980er Jahren bis zum Ende des 20. Jahrhunderts zur Weltspitze im Diskuswurf und Kugelstossen. Zu ihren grössten Erfolgen gehören Silbermedaillen bei den Weltmeisterschaften 1991 in Tokio und 1995 in Göteborg sowie Gold bei den Europameisterschaften 1990 in Split und 1994 in Helsinki. Bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta krönte sie ihre Karriere mit olympischem Gold. Vier Jahre später reichte es in Sydney nur noch für den siebten Platz.