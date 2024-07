Sie hat ihre Dämonen besiegt: Simone Biles begeistert in Olympia

Im selben Jahr veröffentlichte die Sportlerin in Zusammenarbeit mit Michelle Burford ihre Autobiografie: «Courage to Soar: A Body in Motion, A Life in Balance». 2017 nahm sich Biles eine wohlverdiente Auszeit. Sie kehrte im Folgejahr in den Wettbewerb zurück – und natürlich sollten zahlreiche weitere Medaillen folgen. 2019 wurde sie zur Turnerin mit den insgesamt meisten Medaillen bei den Weltmeisterschaften – ein Erfolg, den sie zuletzt noch ausbauen konnte. Bis 2023 gewann die Athletin in diesem Rahmen 23 Gold–, 4 Silber– und 3 Bronzemedaillen. 2022 erhielt Biles von US–Präsident Joe Biden (81) gar die höchste zivile Auszeichnung der USA, die Presidential Medal of Freedom.