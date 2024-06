«Sie ist sehr schön»: So denkt Donald Trump über Taylor Swift

Der eine schickt sich an, zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Die andere ist aktuell die unbestrittene Pop–Königin in den USA. Doch wie denkt Donald Trump (77) überhaupt über Taylor Swift (34)? Im November 2023 stand der republikanische Politiker dem «Variety»–Co–Chefredakteur Ramin Setoodeh für dessen neues Buch Rede und Antwort und sprach dabei auch über die Sängerin. Die Zitate aus dem kommenden Werk «Apprentice in Wonderland» wurden jetzt zum ersten Mal in seinem Blatt veröffentlicht. Im gewohnten Trump–Duktus sagt dieser darin über Swift: «Ich denke, sie ist schön – sehr schön! Ich finde sie sehr schön. [...] Ich denke, sie ist sehr schön. Genau genommen – ungewöhnlich schön!»