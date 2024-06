«Sie ist so süss»: Robert Pattinson schwärmt von seiner Tochter

Am Rande der Dior Homme Frühjahr/Sommer 2025 Show in Paris kam er aus dem Schwärmen über sein drei Monate altes Kind, das er mit Suki Waterhouse (32) teilt, kaum noch heraus. Ein Baby zu haben «gibt einem das Gefühl, sehr alt und sehr jung zu sein», scherzte Pattinson auf dem roten Teppich in einem Clip, der auf X (früher Twitter) geteilt wurde. «Sie ist so süss», fuhr der «Twilight»–Star fort und fügte hinzu, dass sie bereits ihren eigenen Charakter habe: «Weisst du, ich bin erstaunt, wie schnell ihre Persönlichkeit kommt. Selbst mit drei Monaten denke ich: ‹Oh ... Ich kann schon sehen, wer sie ist.›»