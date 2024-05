Sie lag auf seinem Nachttisch: Elvis Presleys Bibel wird versteigert

Demnach soll Presley jeden Tag und vor jedem seiner Konzerte gebetet haben, regelmässig in der Bibel gelesen und Gospelmusik geliebt haben. «Er verliess sich in allem auf Gott. Daraus bezog er seine Kraft. Elvis war so dankbar für das, was der Herr ihm gegeben hatte. Er dankte Gott jeden Tag und suchte ständig Gottes Führung durch Gebet und Bibellesen», erzählte Stanley in einem Interview mit der britischen Zeitung «The Guardian».