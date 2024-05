Sie lebt für ihre Musik: Lady Gagas neue Songs werden wohl ganz anders

«Sie ist völlig anders», ist zudem ihre Antwort auf die Frage, wie Lady Gagas nächste Ära aussehe. Die Sängerin wird bei ihrer neuen Musik also vermutlich auf Neues statt auf Altbewährtes setzen. Wie auch bei ihren oftmals ausgefallenen Looks und im Schauspiel. Ab dem 3. Oktober 2024 wird sie im Kino in «Joker: Folie à Deux» in neuer Rolle zu sehen sein, bei der «Gaga Chromatica Ball»–Premiere trug sie unterdessen schon jetzt ein weisses Ensemble, wie man es so noch nie gesehen hat.