Sie muss sich operieren lassen: Paula Abdul sagt ihre Tour ab

Paula Abdul sollte zwischen dem 25. September und 26. Oktober im Rahmen ihrer Tour insgesamt 21 Shows in Kanada performen, am 21. September zudem in Anchorage in Alaska und am 12. Oktober in Fargo in North Dakota. Bereits Ende Juli musste die 62–Jährige ein Konzert in Charleston, South Carolina, absagen, nachdem sie an einer Grippe erkrankt war.