Sie sang «Killing Me Softly»: R&B-Ikone Roberta Flack ist tot

Diesen Rekord hält Roberta Flack bis heute

Roberta Flack wurde 1937 im US–Bundesstaat North Caroline geboren und studierte Musikpädagogik. Als klassisch trainierte Pianistin trat sie immer wieder in Washingtoner Nachtclubs auf. Ihren Durchbruch erlebte sie, als Schauspieler Clint Eastwood (94) die von ihr 1969 aufgenommene Ballade «The First Time Ever I Saw Your Face» im Jahr 1971 für einen Film «Sadistico» auswählte. Das Lied wurde zum Nummer–eins–Hit und 1973 mit dem Grammy für die «Single des Jahres» ausgezeichnet. Im Folgejahr wurde ihr wohl bekanntester Hit, eine Coverversion von Lori Liebermans «Killing Me Softly with His Song», ebenfalls Nummer eins und mit demselben Preis ausgezeichnet. Bis heute ist Roberta Flack die einzige Künstlerin, der dieses Kunststück gelang. Mit «Feel Like Makin' Love» gelang ihr 1974 ein dritter Nummer–eins–Hit.