Sie sind zwischen 7 und 53 Jahre alt: Das machen Mick Jaggers Kinder

Georgia May Jagger (32)

Das dritte Hall–Jagger–Baby, Georgia May Jagger, erblickte am 12. Januar 1992 das Licht der Welt. Schon seit sie 16 ist, arbeitet die Promi–Tochter erfolgreich als internationales Model. Sie lief unter anderem für Tommy Hilfiger, Balmain, Vivienne Westwood, Versace oder Louis Vuitton über die Laufstege. Auch als Unternehmerin engagiert sie sich in der Beauty–Branche. Georgia May soll seit 2021 mit dem Skateboarder Cambryan Sedlick liiert sein.