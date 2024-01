Sie singt wieder: Heidi Klum und ihre musikalischen Ausflüge

Heidi Klum (50) veröffentlicht am 26. Januar ihre neue Single «Sunglasses At Night». Der Song, der vom niederländischen DJ Tiësto (54) produziert wurde, ist der offizielle Titeltrack der neuen «Germany's next Topmodel»–Staffel (startet am 15. Februar). Es handelt sich dabei um ein Cover des New–Wave–Songs von Corey Hart (61) aus dem Jahr 1983. Der kanadische Sänger scheint begeistert davon zu sein, dass sein Hit rund 40 Jahre später eine Neuauflage erhält und schickte Klum einen Gruss bei Instagram. Es ist nicht das erste Mal, dass Multitalent Heidi Klum sich musikalisch ausprobiert.