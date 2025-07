«Sie starb in meinen Armen»: Kate Beckinsale trauert um ihre Mutter

In ihrem neuen Beitrag erklärte Kate Beckinsale, dass sie die Nachricht vom Tod ihrer Mutter nur teile, weil sie eine Sterbeurkunde registrieren musste und wisse, dass diese «bald öffentlich wird». Die 51–Jährige schreibt in dem Post, der Fotos und Videos enthält, über Loe: «Sie starb in der Nacht des 15. Juli nach unermesslichem Leid in meinen Armen.» Sie fügte hinzu: «Ich entschuldige mich zutiefst bei allen ihren Freunden, die es auf diese Weise oder durch die Presse erfahren, aber ich kann nicht durch ihr Telefon gehen. Ich bin wie gelähmt. Jude war der Kompass meines Lebens, die Liebe meines Lebens, meine liebste Freundin», so Beckinsale.